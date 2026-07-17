Este miércoles por la noche se desarrolló -reprogramado por fallas técnicas- el concurso N°3391 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

19 22 25 30 37 42

LA SEGUNDA (Vacante)

01 05 16 21 33 34

REVANCHA (Vacante)

04 18 22 31 34 39

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SIEMPRE SALE (3 ganadores)

03 21 31 34 37 42

EXTRA (457 ganadores)

01 04 05 16 18 19 21 22 25 30 31 33 34 37 39 42

Próximo partido

El próximo sorteo será el domingo 19 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 9.800 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.