Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3293 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

00 18 26 29 32 42

LA SEGUNDA (Vacante)

07 22 25 27 38 45

REVANCHA (Vacante)

16 24 33 34 40 44

SIEMPRE SALE (86 ganadores)

04 11 27 32 41 45

SORTEO EXTRA (1.342 ganadores)

00 07 16 18 22 24 25 26 27 29 32 33 34 38 40 42 44 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 10 de agosto, con un pozo estimado en 8.500 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).