Concurso N° 3301
Quini 6: estos son los números favorecidos del miércoles
En la modalidad Siempre Sale, seis apostadores acertaron los números y se llevan más de 42 millones de pesos.
Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3301 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
10 24 29 33 39 43
LA SEGUNDA (Vacante)
06 16 25 39 42 44
REVACHA (Vacante)
00 01 30 35 39 42
SIEMPRE SALE (6 ganadores)
13 29 35 36 37 43
SORTEO EXTRA (160 ganadores)
00 01 06 16 20 24 25 29 30 33 35 39 42 43 44
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el domingo 7 de septiembre, con un pozo acumulado de 4.700 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
