Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3305 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

SORTEO TRADICIONAL (Vacante)

04 12 19 39 40 44

LA SEGUNDA (Vacante)

04 15 16 20 29 35

REVANCHA (Vacante)

04 11 15 22 31 36

SIEMPRE SALE (66 ganadores)

03 09 17 19 21 41

SORTEO EXTRA (391 ganadores)

04 11 12 15 16 19 20 22 29 31 35 36 39 40 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 21 de septiembre, con un pozo acumulado de 5.900 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).