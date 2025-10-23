Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3315 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

02 04 10 37 38 44

LA SEGUNDA (Vacante)

06 07 25 30 31 44

REVANCHA (Vacante)

03 14 15 20 38 40

SIEMPRE SALE (32 ganadores)

01 11 12 19 31 40

EXTRA (860 ganadores)

02 03 04 06 07 10 14 15 20 25 30 31 37 38 40 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 26 de octubre, con un pozo estimado de 8.900 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).