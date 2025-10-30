Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3317 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

17 23 35 37 39 43

LA SEGUNDA (Vacante)

00 03 29 32 35 39

REVANCHA (Vacante)

08 11 17 22 37 39

Puede interesarte

SIEMPRE SALE (23 ganadores)

00 10 15 16 25 27

EXTRA (380 ganadores)

00 03 08 11 17 22 23 29 32 35 37 39 43

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 2 de noviembre, con un pozo estimado de 8.200 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).