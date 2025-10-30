Concurso N°3317
Quini 6: estos son los números favorecidos del miércoles
El sorteo tiene como siempre pozos millonarios.
Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3317 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
17 23 35 37 39 43
LA SEGUNDA (Vacante)
00 03 29 32 35 39
REVANCHA (Vacante)
08 11 17 22 37 39
Puede interesarte
SIEMPRE SALE (23 ganadores)
00 10 15 16 25 27
EXTRA (380 ganadores)
00 03 08 11 17 22 23 29 32 35 37 39 43
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el domingo 2 de noviembre, con un pozo estimado de 8.200 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar