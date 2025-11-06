Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3319 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

09 12 21 29 33 36

LA SEGUNDA (Vacante)

14 18 30 35 41 45

REVANCHA (Vacante)

01 12 24 31 32 38

SIEMPRE SALE (21 ganadores)

09 17 24 30 34 40

EXTRA (980 ganadores)

01 09 12 14 18 21 24 29 30 31 32 33 35 36 38 41 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 9 de noviembre, con un pozo estimado de 9.500 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).