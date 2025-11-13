Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3321 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

01 09 16 20 38 45

LA SEGUNDA (Vacante)

04 19 23 24 38 39

REVANCHA (Vacante)

19 28 32 34 37 41

Puede interesarte

SIEMPRE SALE (37 ganadores)

00 12 13 16 22 32

EXTRA (735 ganadores)

02 04 09 16 19 20 23 24 28 32 34 37 38 39 41 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 16 de noviembre, con un pozo estimado de 11.150 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).