Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3323 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

12 14 24 29 37 45

LA SEGUNDA (Vacante)

03 18 29 30 33 34

REVANCHA (Vacante)

04 05 10 32 35 39

SIEMPRE SALE (11 ganadores)

22 25 38 40 42 43

EXTRA (1.097 ganadores)

03 04 05 10 12 14 18 24 29 30 32 33 34 35 37 39 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 23 de noviembre, con un pozo estimado de 12.700 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).