Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3325 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

02 04 10 18 32 44

LA SEGUNDA (Vacante)

08 21 24 26 33 35

REVANCHA (Vacante)

20 25 34 36 40 41

SIEMPRE SALE (49 ganadores)

11 16 18 27 34 45

En el Siempre Sale hubo 49 ganadores y cada uno se lleva $5.513.045,97

POZO EXTRA

02 04 08 10 18 20 21 24 25 26 32 33 34 35 36 40 41 44

En el Pozo Extra hubo 1815 ganadores y cada uno percibirá $71.625,34

Próximo Sorteo

El próximo sorteo será el domingo 30 de noviembre, con un pozo estimado de 14.500 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).