Concurso N°3327
Quini 6: estos son los números favorecidos del miércoles
El sorteo tiene como siempre pozos millonarios.
Este domingo por la noche se desarrolló el concurso N°3327 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
06 21 22 34 37 42
LA SEGUNDA (Vacante)
02 03 12 19 27 38
REVANCHA (Vacante)
03 15 21 22 30 32
SIEMPRE SALE (30 ganadores)
01 07 27 31 36 42
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el domingo 7 de diciembre y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
