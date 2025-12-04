Este domingo por la noche se desarrolló el concurso N°3327 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

06 21 22 34 37 42

LA SEGUNDA (Vacante)

02 03 12 19 27 38

REVANCHA (Vacante)

03 15 21 22 30 32

SIEMPRE SALE (30 ganadores)

01 07 27 31 36 42

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 7 de diciembre y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).