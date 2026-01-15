Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3339 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

07 18 25 27 37 41

LA SEGUNDA (Vacante)

01 16 22 24 35 41

REVANCHA (Vacante)

02 03 18 22 35 36

SIEMPRE SALE

Hubo 56 ganadores que acertaron cinco números y cobrarán cada uno $5.407.179,59.

07 19 26 33 36 41

EXTRA (368 ganadores)

01 02 03 07 16 18 22 24 25 27 35 36 37 41

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo domingo 18 de enero, con un pozo estimado de 11.500 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.