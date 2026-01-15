Concurso N°3339
Quini 6: estos son los números favorecidos del miércoles
El sorteo tiene como siempre pozos millonarios.
Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3339 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
07 18 25 27 37 41
LA SEGUNDA (Vacante)
01 16 22 24 35 41
REVANCHA (Vacante)
02 03 18 22 35 36
SIEMPRE SALE
Hubo 56 ganadores que acertaron cinco números y cobrarán cada uno $5.407.179,59.
07 19 26 33 36 41
EXTRA (368 ganadores)
01 02 03 07 16 18 22 24 25 27 35 36 37 41
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el domingo domingo 18 de enero, con un pozo estimado de 11.500 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
