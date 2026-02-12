Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3347 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

00 09 20 23 33 44

LA SEGUNDA (Vacante)

08 20 21 29 36 43

REVANCHA (Vacante)

03 08 13 34 35 43

SIEMPRE SALE (18 ganadores)

08 20 23 27 28 45

Hubo 18 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.395.222,50.

EXTRA (398 ganadores)

00 03 08 09 13 20 21 23 29 33 34 35 36 43 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 15 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 17.650 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.