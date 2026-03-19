Concurso N°3357
Quini 6: estos son los números favorecidos del miércoles
El sorteo tiene como siempre pozos millonarios.
Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3357 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
08 12 18 37 40 42
LA SEGUNDA (Vacante)
22 25 26 38 40 42
REVANCHA (Vacante)
12 13 14 29 41 42
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SIEMPRE SALE (89 ganadores)
11 13 17 23 28 35
EXTRA (328 ganadores)
08 12 13 14 18 22 25 26 29 37 38 40 41 42
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el domingo 22 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 5.250 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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