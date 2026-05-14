Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3373 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

00 02 06 13 26 34

LA SEGUNDA (Vacante)

00 01 04 13 27 34

REVANCHA (Vacante)

05 17 18 27 32 38

Puede interesarte

SIEMPRE SALE (9 ganadores)

00 15 26 36 37 40

EXTRA (479 ganadores)

00 01 02 04 05 06 13 17 18 26 27 32 34 38

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 17 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 10.100 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.