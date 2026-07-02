Este miércoles por la noche se desarrolla el sorteo N°3387 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

01 08 15 28 35 44

LA SEGUNDA (Vacante)

17 20 26 35 37 40

REVANCHA (Vacante)

17 21 25 34 35 44

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SIEMPRE SALE (33 ganadores)

04 08 19 22 30 44

EXTRA (155 ganadores)

01 08 15 17 17 20 21 25 26 28 34 35 37 40 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 5 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 11.250 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.