Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3401 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Tradicional (Vacante)

01 02 06 10 17 25

La Segunda (Vacante)

03 10 12 16 26 33

Revancha (Vacante)

02 12 14 24 29 40

Puede interesarte

Siempre Sale (30 ganadores)

07 21 27 30 32 37

Extra (961 ganadores)

01 02 03 06 10 12 14 16 17 24 25 26 29 33 40

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 23 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 8.000 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.