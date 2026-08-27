Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3403 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Tradicional (Vacante)

23 - 11 - 16 - 26 - 05 - 09

La Segunda (Vacante)

39 - 14 - 10 - 25 - 30 - 37

Revancha (Vacante)

10 - 08 - 22 - 36 - 30 - 37

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Siempre Sale (1 GANADOR)

20 - 28 - 24 - 23 - 39 - 35

Un apostador acertó los seis números de la modalidad Siempre Sale y se lleva un premio de $369.455.580. La boleta fue jugada en una agencia ubicada en calle Casteres 83, en Gualeguay, Entre Ríos.

Pozo Extra

05 08 09 10 11 14 16 22 23 25 26 30 36 37 39

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 30 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo vacante de $9.700.000. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.