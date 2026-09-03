Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3405 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Tradicional (Vacante)

00 - 45 - 10 - 26 - 05 - 22

La Segunda (Vacante)

16 - 22 - 03 - 02 - 44 - 24

Revancha (Vacante)

14 - 34 - 07 - 02 - 38 - 25

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Siempre Sale (30 ganadores)

38 - 31 - 10 - 05 - 02 - 08

Cada uno se llevará más de $12 millones.

Extra (853 ganadores)

00 02 03 05 07 10 14 16 22 24 25 26 34 38 44 45

Cada uno se llevará más de $230 mil.

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 6 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.