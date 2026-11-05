Concurso N°3423
Quini 6: estos son los números favorecidos del miércoles
El sorteo tiene como siempre pozos millonarios.
Este miércoles por la noche se desarrolla el concurso N°3423 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
02 09 14 27 39 45
LA SEGUNDA (Vacante)
18 19 28 30 43 45
REVANCHA (Vacante)
02 05 20 21 32 39
Puede interesarte
SIEMPRE SALE (24 ganadores)
01 07 12 25 29 38
EXTRA (771 ganadores)
02 05 09 14 18 19 20 21 27 28 30 32 39 43 45
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el domingo 8 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 6.850 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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