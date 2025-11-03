Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3318 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

08 16 23 25 26 33

LA SEGUNDA (Vacante)

20 22 31 34 38 40

REVANCHA (Vacante)

11 12 25 26 28 45

Puede interesarte

SIEMPRE SALE (13 ganadores)

00 04 10 16 36 44

EXTRA (920 ganadores)

08 11 12 16 20 22 23 25 26 28 31 33 34 38 40 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 5 de noviembre, con un pozo estimado de 8.600 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).