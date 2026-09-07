Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3406 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Tradicional (Vacante)

02 16 20 21 22 38

La Segunda (Vacante)

12 16 23 26 28 34

Revancha (Vacante)

00 03 22 32 37 41

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Siempre Sale (16 ganadores)

00 03 04 13 23 42

Extra (718 ganadores)

00 02 03 012 16 20 21 22 23 26 28 32 34 37 38 41

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 9 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 12.860 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.