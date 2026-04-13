Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3364 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

01 14 33 38 41 44

LA SEGUNDA (3 ganadores)

03 08 17 28 32 42

Se registraron tres ganadores con seis aciertos y cada uno se llevará 713.630.000 millones de pesos. Uno de los afortunados hizo la jugada en la agencia de calle Lavalle, de la ciudad de Virasoro, en la provincia de Corrientes. Mientras que los dos afortunados santafesinos hicieron la jugada en una agencia de calle Iriondo, en la ciudad de Esperanza.

REVANCHA (Vacante)

13 19 22 25 40 41

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SIEMPRE SALE (119 ganadores)

05 08 14 22 26 36

EXTRA (4.008 ganadores)

01 03 08 13 14 17 18 19 22 25 32 33 38 40 41 42 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 15 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 5.650 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.