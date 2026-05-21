Este miércoles por la noche se desarrolla el concurso N°3375 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (1 ganador)

07 08 10 18 22 32

Hubo un jugador que acertó todos los números y se llevó $2.449.126.789,20. El afortunado es oriundo de la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

LA SEGUNDA (2 ganadores)

07 09 13 22 33 45

Esta modalidad tuvo dos afortunados que se repartirán $857.840.041,80. Uno es oriundo de Concordia y otro de Rafaela.

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REVANCHA (Vacante)

16 25 26 36 42 45

SIEMPRE SALE (31 ganadores)

04 13 23 26 37 42

EXTRA (1.304)

07 08 09 10 13 16 18 22 25 26 32 33 36 42 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 24 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 9.000 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.