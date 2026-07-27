Este domingo por la noche se desarrolla el sorteo N°3394 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

08 09 12 21 28 37

LA SEGUNDA (Vacante)

00 01 03 04 05 22

REVANCHA (1 ganador)

03 05 08 22 25 45

Un apostador acertó los seis números de La Revancha y ganó más de 1.038 millones de pesos. El afortunado es de la localidad de Viale provincia de Entre Ríos.

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SIEMPRE SALE (16 ganadores)

06 10 13 40 42 43

EXTRA (522 ganadores)

00 01 03 04 05 08 09 12 21 22 25 28 37 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 29 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 10.150 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.