Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3377 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

En el sorteo de este miércoles, un apostador de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos acertó los números de "La Revancha" y se se llevó el pozo total por la suma de $600.000.000.

TRADICIONAL (Vacante)

00 04 07 08 40 45

LA SEGUNDA (Vacante)

08 09 13 23 33 45

REVANCHA (1 ganador)

03 06 09 15 28 43

Puede interesarte

SIEMPRE SALE (14 ganadores)

14 23 26 27 30 37

EXTRA (770 ganadores)

00 03 04 06 07 08 09 13 15 23 28 33 40 43 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 31 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 2.800 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.