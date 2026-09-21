Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3410 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Tradicional (Vacante)

01 06 09 25 30 33

La Segunda (Vacante)

02 06 07 12 18 44

Revancha (1 ganador)

Un jugador acertó los números 20-31-07-24-12-05 de La Revancha y se llevó $9.179.466.652,80. La boleta se jugó en El Talar, provincia de Buenos Aires.

05 07 12 20 24 31

Siempre Sale (17 ganadores)

14 15 29 31 32 40

Extra (1.526 ganadores)

01 02 05 06 07 09 12 18 20 24 25 30 21 33 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 23 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 6.300 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.