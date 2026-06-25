Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3385 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

01 19 32 37 38 41

LA SEGUNDA (1 ganador)

02 03 04 07 23 42

Un jugador acertó los números 07-02-42-03-04-23 y se llevó $1.365.711.656,40. El ganador es oriundo de la provincia de La Pampa.

REVANCHA (Vacante)

03 09 11 30 35 43

Puede interesarte

SIEMPRE SALE (33 ganadores)

06 10 25 33 37 42

EXTRA (1.373 ganadores)

01 02 03 04 07 09 11 19 23 30 32 35 37 38 42 42

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 28 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 9.580 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.