Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3329 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Un jugador acertó los números 08, 12, 19, 22, 24, 32 y se llevó $4.150.283.665,50. El afortunado es oriundo de Curuzú Cuatía, provincia de Corrientes.

TRADICIONAL (Vacante)

03 05 12 24 29 41

LA SEGUNDA (1 ganador)

08 12 19 22 24 32

Puede interesarte

REVANCHA (Vacante)

01 04 10 24 35 40

SIEMPRE SALE (30 ganadores)

05 07 11 36 41 43

Hubo 30 ganadores y cada uno se llevan $8.245.948,50. .

EXTRA (999 ganadores)

01 03 04 05 08 10 12 19 22 24 29 32 35 40 41

999 afortunados acertaron los seis números y se llevarán $130.130,13.

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo domingo 14 de diciembre, con un pozo estimado de 4.050 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).