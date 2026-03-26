Este miércoles por la noche se desarrolla el concurso N°3359 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

10 13 18 28 34 37

LA SEGUNDA (Vacante)

11 23 27 36 40 42

REVANCHA (Vacante)

12 27 28 29 36 42

Puede interesarte

SIEMPRE SALE (1 ganador)

03 10 18 27 33 39

Hubo un ganador con seis aciertos que se lleva $266.295.924. El afortunado es oriundo de Esquina, en la provincia de Corrientes.

EXTRA (182 ganadores)

10 11 12 13 18 23 27 28 29 34 36 37 40 42

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 29 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 6.750 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.