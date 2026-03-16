Concurso N°3356
Quini 6: un apostador acertó los números del Siempre Sale y ganó más de $386 millones
El sorteo tiene como siempre pozos millonario.
Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3356 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
02 04 08 12 15 36
LA SEGUNDA (Vacante)
07 08 17 33 41 42
REVANCHA (Vacante)
00 35 39 41 42 45
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SIEMPRE SALE (1 ganador)
04 14 16 26 33 36
Un jugador acertó todos los números y se lleva $386.697.078. El ganador es de Villa Nueva, en la provincia de Córdoba.
EXTRA (575 ganadores)
00 02 04 07 08 12 15 17 33 35 36 39 41 42 45
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el miércoles 18 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 4.650 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.