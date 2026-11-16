Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3426 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

01 02 10 13 38 39

LA SEGUNDA (Vacante)

11 17 19 21 27 28

REVANCHA (Vacante)

01 16 27 36 37 40

Puede interesarte

SIEMPRE SALE (1 ganador)

01 02 24 33 38 43

En la modalidad, un apostador acertó los seis números y se lleva $486.704.052. La boleta ganadora se jugó en la ciudad de Grand Bourg, provincia de Buenos Aires.

EXTRA (1.123)

01 02 10 11 13 16 17 19 21 27 28 33 37 38 39 40

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 18 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 8.200 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.