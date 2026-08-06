Concurso N°3397
Quini 6: un apostador acertó los números del "Siempre Sale" y se llevó más de $405 millones
El sorteo tiene como siempre pozos millonarios.
Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3397 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
03 04 14 17 19 35
LA SEGUNDA (Vacante)
05 22 28 31 32 41
REVANCHA (Vacante)
08 11 14 29 33 44
Puede interesarte
SIEMPRE SALE (1 ganador)
05 10 20 24 25 38
EXTRA (4.306 ganadores)
03 04 05 08 11 14 17 19 22 28 29 31 32 33 35 41 44
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el domingo 9 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 20.000 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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