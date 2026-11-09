.Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3424 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Lotería de Santa Fe informó que este domingo, en el sorteo de Quini 6, un apostador de la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, acertó las seis cifras y se llevó el pozo increíble de la modalidad “Tradicional El Primero” por más de $1.852 millones.

TRADICIONAL (1 ganador)

01 16 25 29 37 43

LA SEGUNDA (Vacante)

20 21 34 35 38 39

Puede interesarte

REVANCHA (Vacante)

08 09 10 17 21 32

SIEMPRE SALE (266 ganadores)

07 14 31 36 42 45

EXTRA (937 ganadores)

01 08 09 10 16 17 20 21 25 29 32 34 35 37 38 39 43

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 11 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 6.690 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.