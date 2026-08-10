El Quini 6 celebraba sus 38 años este domingo 9 de agosto con un sorteo extraordinario que tuvo como principal atractivo un premio equivalente a 3 millones de dólares en la modalidad Siempre Sale.

Tradicional

06-18-22-31-10-09

No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles más de $7.064.000.000.

La Segunda

25-13-30-11-26-23

Hubo un ganador con seis aciertos que se lleva más de $ 4.546.760.000. El afortunado hizo la jugada en la localidad de La Criolla, en el norte de la provincia de Santa Fe.

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La Revancha

18-23-31-03-01-24

El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán más de $ 2.919.532.000.

Siempre Sale

40-30-09-18-01-16

En el pozo multimillonario de 3 millones de dólares, libres de impuestos, hubo 44 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva más de 68.181 dólares.

Los apostadores ganadores son: 8 en Santa Fe; 1 de Entre Ríos; 1 de San Juan, 1 de Neuquén; 1 de Chubut; 1 en Chaco; 2 en Jujuy; 7 de Capital Federal; 1 en Río Negro; 8 de Buenos Aires; 1 de Santa Cruz; 8 en Córdoba y 4 de Mendoza.

Pozo Extra

Hubo 4356 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá más de $ 45.113 pesos.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego aproximadamente 12.500 millones de pesos.