Quini 6: un apostador de La Criolla acertó los números de La Segunda y se llevó más de $4.500 millones
En tanto, 44 jugadores se repartieron el pozo especial de 3 millones de dólares de la modalidad Siempre Sale.
El Quini 6 celebraba sus 38 años este domingo 9 de agosto con un sorteo extraordinario que tuvo como principal atractivo un premio equivalente a 3 millones de dólares en la modalidad Siempre Sale.
Tradicional
06-18-22-31-10-09
No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles más de $7.064.000.000.
La Segunda
25-13-30-11-26-23
Hubo un ganador con seis aciertos que se lleva más de $ 4.546.760.000. El afortunado hizo la jugada en la localidad de La Criolla, en el norte de la provincia de Santa Fe.
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La Revancha
18-23-31-03-01-24
El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán más de $ 2.919.532.000.
Siempre Sale
40-30-09-18-01-16
En el pozo multimillonario de 3 millones de dólares, libres de impuestos, hubo 44 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva más de 68.181 dólares.
Los apostadores ganadores son: 8 en Santa Fe; 1 de Entre Ríos; 1 de San Juan, 1 de Neuquén; 1 de Chubut; 1 en Chaco; 2 en Jujuy; 7 de Capital Federal; 1 en Río Negro; 8 de Buenos Aires; 1 de Santa Cruz; 8 en Córdoba y 4 de Mendoza.
Pozo Extra
Hubo 4356 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá más de $ 45.113 pesos.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego aproximadamente 12.500 millones de pesos.