Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3295 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

En Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, un ganador, oriundo de Tartagal, provincia de Santa Fe, acertó los siguientes números: 12-17-09-36-08-35 y se lleva $209.397.636.

TRADICIONAL (Vacante)

16 18 20 22 28 31

LA SEGUNDA (Vacante)

01 02 17 23 33 43

REVANCHA (Vacante)

03 11 12 29 39 40

SIEMPRE SALE (1 ganador)

08 09 12 17 35 36

SORTEO EXTRA (2.224 ganadores)

01 02 03 11 12 16 17 18 20 22 23 28 29 31 33 39 40 43

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 17 de agosto, con un pozo acumulado de 4.000 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).