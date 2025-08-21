Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3297 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Un apostador, oriundo de Trelew, provincia de Chubut, acertó los números 05 14 16 18 32 42 de la modalidad Tradicional y se lleva 1.514.811.387,60 de pesos.

TRADICIONAL (1 ganador)

05 14 16 18 32 42

LA SEGUNDA (Vacante)

08 23 24 38 39 44

REVANCHA (Vacante)

10 16 23 34 38 44

SIEMPRE SALE (11 ganadores)

27 30 33 34 42 44

SORTEO EXTRA (386 ganadores)

05 08 10 14 16 18 23 24 32 34 38 39 42 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 24 de agosto, con un pozo estimado de 4.100 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).