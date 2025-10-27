Concurso N°3316
Quini 6: un apostador ganó el Sorteo Tradicional y se llevó $2.372.659.254,00
El sorteo tiene como siempre pozos millonarios.
Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3316 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
En el sorteo Tradicional, un afortunado apostador acertó los números 11-29-36-39-42-43 y se hizo acreedor al primer premio de más de $2.372.600.000.
El feliz ganador hizo su apuesta en la localidad de El Bolsón provincia de Río Negro.
TRADICIONAL (1 ganador)
11 29 36 39 42 43
LA SEGUNDA (Vacante)
05 14 20 24 32 34
REVANCHA (Vacante)
25 34 40 42 43 45
SIEMPRE SALE (18 ganadores)
17 29 31 33 35 39
EXTRA (379 ganadores)
05 11 14 20 24 25 29 32 34 36 39 40 42 43 45
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el miércoles 29 de octubre, con un pozo estimado de 7.500 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).