Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3340 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

13 17 31 33 34 48

LA SEGUNDA (Vacante)

14 19 26 30 37 40

REVANCHA (Vacante)

21 23 24 27 37 43

Puede interesarte

SIEMPRE SALE (1 ganador)

04 05 09 13 20 29

La boleta ganadora se jugó en la agencia N° 074866-000 de la localidad de José Mármol, en la Provincia de Buenos Aires. el afortunado se hizo acreedor de más de $ 383 millones. .

EXTRA (1.020 ganadores)

03 14 17 19 21 23 24 26 27 30 31 33 34 37 38 40 43

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 11 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 12.200 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.