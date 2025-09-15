Concurso N°3304
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Tradicional y se más de 1.000 millones
El próximo sorteo tiene un pozo millonario estimado en 5.150 millones de pesos.
Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3304 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Un apostador de la ciudad de Paraná ganó anoche más de mil millones de pesos en el Quini 6 tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional. La boleta ganadora fue jugado en la agencia 001084-000, ubicada en calle Celia Torrá al 400, y convirtió en millonario a su propietario.
SORTEO TRADICIONAL (1 ganador)
04 07 09 15 19 42
LA SEGUNDA (Vacante)
00 04 09 13 22 30
REVANCHA (Vacante)
12 15 31 34 40 41
SIEMPRE SALE (15 ganadores)
01 06 11 31 42 44
SORTEO EXTRA (655 ganadores)
00 04 07 09 12 13 15 19 22 30 31 34 40 41 42
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el miércoles 17 de septiembre, con un pozo estimado de 5.150 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).