Concurso N°3303
Quini 6: un apostador ganó La Revancha y lleva más de 1.034 millones de pesos
En el próximo sorteo habrá como siempre un pozo millonario.
Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3303 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Por su parte, en La Revancha un apostador acertó el 30-24-12-18-44-06 y ganó $1.034.702.019. El afortunado es oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe.
SORTEO TRADICIONAL (Vacante)
16 21 27 29 31 32
LA SEGUNDA (Vacante)
12 19 22 26 35 40
REVANCHA (1 ganador)
06 12 18 24 30 44
SIEMPRE SALE (16 ganadores)
06 29 32 35 38 42
SORTEO EXTRA (1.189 ganadores)
06 12 16 18 19 21 22 24 26 27 29 30 31 32 35 40 44
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el domingo 14 de septiembre, con un pozo estimado de 5.150 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).