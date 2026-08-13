Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3399 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Tradicional (Vacante)

23 24 25 30 31 44

La Segunda (1 ganador)

04 08 16 20 24 36

Un apostador acertó los números 20-08-04-24-16-36 y ganó $1.100 millones. El afortunado es oriundo de Paso de los Libres, Corrientes.

Revancha (Vacante)

03 07 22 24 25 42

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Siempre Sale (1 ganador)

13 21 23 26 32 33

Hubo un ganador que acertó los seis números y se lleva más de $380 millones. El apostador jugó la boleta en la Agencia 83 de calle Vicente López, Salta.

Extra (599 ganadores)

03 04 07 08 16 20 22 23 24 25 30 31 36 42 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 16 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 13.650 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.