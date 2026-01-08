Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3337 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Con seis aciertos, un afortunado apostador ganó La Segunda, con la jugada 11 17 20 26 29 32. El ganador es oriundo de Capital Federal, provincia de Buenos Aires y se lleva un premio de más de $1.804.700.000.

TRADICIONAL (Vacante)

04 09 27 29 39 40

LA SEGUNDA (1 ganador)

11 17 20 26 29 32

REVANCHA (Vacante)

05 13 16 32 35 39

SIEMPRE SALE (34 ganadores)

07 12 19 30 33 36

EXTRA (993 ganadores)

04 05 09 11 13 16 17 20 26 27 29 32 35 39 40

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo domingo 11 de enero, con un pozo estimado de 10.100 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.