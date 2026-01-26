La Lotería de Santa Fe informó que durante el sorteo de Quini 6, un jugador de la localidad bonaerense de San Vicente acertó los números 38-22-33-32-10-15 de la modalidad La Segunda y se alzó con un premio de $1.270.569.812,40.

En tanto, en la modalidad ''Siempre Sale'' fueron 14 los ganadores, a lo largo del país y se llevan más de $27.492.900 acertando los números 10 - 12 - 13- 18 - 38 - 40

TRADICIONAL (Vacante)

00 07 16 20 21 42

LA SEGUNDA (1 ganador)

10 15 22 32 33 38

REVANCHA (Vacante)

07 10 21 33 34 45

SIEMPRE SALE (14 ganadores)

10 12 13 18 38 40

EXTRA (389 ganadores)

00 07 10 15 16 20 21 22 32 33 34 38 42 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 28 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 13.400 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.