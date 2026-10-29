Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3421 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Lotería de Santa Fe informó que hubo ganadores con seis aciertos en La Revancha y en el Siempre Sale.

TRADICIONAL (Vacante)

06 25 34 36 38 45

LA SEGUNDA (Vacante)

09 19 26 29 33 44

REVANCHA (1 ganador)

22 26 35 42 43 45

Hay un ganador en este pozo, que se llevó $1.080.516.153,60. El apostador jugó su boleta en la provincia de Buenos Aires.

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SIEMPRE SALE (2 ganadores)

20 22 26 35 36 37

Hubo dos ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $184.382.730. Uno es de la provincia de Santa Fe y el restante de Córdoba.

EXTRA (369 ganadores)

06 09 19 22 25 26 29 33 34 35 36 38 42 43 44 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 1 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 4.750 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.