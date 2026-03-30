Lotería de Santa Fe informó que en el sorteo de este domingo 29 de marzo hubo un ganador en la Revancha y otro en el Siempre Sale.

Este domingo por la noche se desarrolla el concurso N°3360 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

15-09-38-01-19-18

LA SEGUNDA (Vacante)

09-05-29-15-18-00

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REVANCHA (1 ganador)

Un apostador acertó todos los números y se lleva $3.760.841.145,60. El afortunado es oriundo de Gobernador Crespo, en la provincia de Santa Fe.

06-08-42-36-15-24

SIEMPRE SALE (1 ganador)

16-24-01-36-42-45

Hubo un jugador que acertó los seis números y ganó $378.387.936. El afortunado es de Monte Buey, en la provincia de Córdoba.

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 1 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 6.750 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.