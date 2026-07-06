Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3388 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Lotería de Santa Fe informó que un apostador acertó los números 01-03-07-09-25-29 y se convirtió en el ganador del pozo de la modalidad "La Revancha", con más de $5.450 millones. El afortunado es de la localidad de Paraná , provincia de Entre Ríos,

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL

27 29 32 33 37 39

LA SEGUNDA

05 14 22 23 36 45

Puede interesarte

REVANCHA (1 ganador)

01 03 07 09 25 29

SIEMPRE SALE

01 10 15 22 36 37

En el Siempre Sale fueron 34 los apostadores de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Mendoza que se repartieron más de $465.200.000.

EXTRA (2.644 ganadores)

01 03 05 07 09 14 22 23 25 27 29 32 33 36 37 39 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 8 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 6.700 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.