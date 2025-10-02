El feliz ganador hizo su apuesta en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe y acertó los siguientes números: 01-03-08 -18-20- 27.

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche, un apostador se hizo acreedor al primer premio con seis aciertos de “La Segunda" con un premio de $650 millones. El feliz ganador hizo su apuesta en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe y acertó los siguientes números: 01-03-08 -18-20- 27.

Los otros números que salieron fueron:

TRADICIONAL

08 25 30 31 32 36

LA SEGUNDA

01-03-08 -18-20- 27

REVANCHA

17 20 22 25 29 31

SIEMPRE SALE

07 20 28 39 42 43

En tanto, en el Siempre Sale fueron 7 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $241.200.000.

Próximo sorteo

Para el próximo sorteo, Lotería de Santa Fe estima un pozo de $4.800 millones, con los siguientes pozos individuales:

Tradicional: $1.350.000.000

La Segunda: $650.000.000

Revancha: $2.320.000.000

Siempre Sale: $350.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el domingo 05 de octubre a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefé Santa Fe, Canal 9 (Paraná) el canal de YouTube de Lotería.