Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3368 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

El sorteo del Quini 6 tuvo un apostador que acertó los números 01-04-06-15-20-28 de "La Segunda" y se ganó más de $965.600.000. El feliz millonario es de la localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe.

TRADICIONAL

16 17 20 28 30 42

REVANCHA

02 09 32 40 41 42

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SIEMPRE SALE

11 14 20 34 38 40

Mientras tanto, en el Siempre Sale fueron 18 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron mas de $377.100.000.

Pozos estimados para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.010.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $3.610.000.000

Siempre Sale: $295.000.000

Extra: $155.000.000

El sorteo del miércoles 29 de abril será a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe y podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.