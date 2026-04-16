Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3365 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Un apostador acertó los seis números de la modalidad "Tradicional" y se llevó un pozo total de $2.336.400.000. El afortunado es oriundo de la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe.

TRADICIONAL (1 ganador)

04 06 07 09 24 35

LA SEGUNDA (Vacante)

01 05 16 34 35 41

Puede interesarte

REVANCHA (Vacante)

26 27 30 35 37 38

SIEMPRE SALE (12 ganadores)

00 10 19 42 43 44

EXTRA (560 ganadores)

01 04 05 06 07 09 16 24 26 27 30 34 35 37 38 41

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 19 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 4.600 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.